Coup d’envoi du Lyon Street Food Festival

Dès ce jeudi débute le « Lyon Street Festival ». Du 15 juin au 18 juin, se tiendra le plus grand festival de cuisine de France.



Seront présents plus de 120 chefs et pâtissiers qui se mettront au défi de vous régaler à travers des créations street food à petit prix.

Vos dégustations seront accompagnées de musique avec 60 concerts prévus et des DJ sets durant tout le festival. Au programme, une installation de 20 espaces scénographiés, et plus de 400 ateliers participatifs qui rythmeront vos soirées culinaires.



Les usines Fagor Brandt ont pour la dernière fois l’occasion de vous ouvrir les portes, et vous permettent de rencontrer des grands noms de la cuisine locale et nationale.



Rendez-vous jeudi 15 juin et vendredi 16 juin de 18h00 à minuit.

Pour le week-end, le festival se tiendra le samedi 17 juin de 11h00 à minuit, et le dimanche 18 juin de 11h à 22h30.