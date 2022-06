Coup d’envoi d’un sommet du G7 sous très haute tension

Le 48e sommet du G7 s’ouvre ce dimanche après-midi, jusqu’à mardi à proximité de Munich (Allemagne) au château d’Elmau en présence des chefs d’États français, allemand, américain, britannique, italien, canadien et japonais. Un sommet sous très haute tension avec comme thématique principale, la guerre en Ukraine. La sécurité alimentaire, la transition énergétique et le climat devraient également être au cœur des débats.



Selon différentes sources, les sept dirigeants devraient notamment s’entendre pour formuler des propositions “pour augmenter la pression sur la Russie et montrer un soutien collectif à l’Ukraine”. À quelques heures du début du sommet, quatre explosions sont survenues à Kiev. Le bilan fait état d’au moins un mort et six blessés.

Alle G7-Staaten sind besorgt über die derzeitigen Krisen: sinkendes Wachstum, steigende Inflation, Rohstoffknappheit u. stockende Lieferketten. Das sind alles keine kleinen Herausforderungen, deshalb müssen wir gemeinsam Verantwortung tragen. Dafür ist @G7 ein sehr gutes Format. pic.twitter.com/mEynxGLizy — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 26, 2022