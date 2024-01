Coup d’envoi pour les soldes d’hiver

Alors que les fêtes de fin d’années viennent tout juste de prendre fin, c’est l’arrivée des soldes ce mercredi. Un rendez-vous incontournable pour certains, un rendez-vous qui peut être raté pour d’autres, avec le contexte inflationniste.

Pour rappel, l’objectif principal des périodes de soldes est de liquider les stocks invendus l’an passé pour faire place à toutes les futurs et nouvelles collections. Mais un récent sondage Ifop pour Spartoo révèle que 57 % des Français envisagent de ne pas participer aux soldes ou de réduire leur budget, un chiffre en hausse par rapport aux 42 % en 2021 et 56 % en juin 2023.



Cette année, les Français qui vont participer comptent dépenser en moyenne 165 euros pour les soldes, un panier en baisse de six euros sur deux ans. Les soldes se termineront le 6 février à minuit.



C.B.