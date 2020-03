Coupe de France : battu par le PSG, l’OL s’arrête en demie

L’Olympique Lyonnais s’est largement incliné ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France contre le PSG (1-5). Les Rhodaniens sont stoppés net dans leur série avant le déplacement capital et décisif dimanche à Lille (21h).



Tout avait pourtant bien commencé pour les Lyonnais avec l’ouverture du score de Martin Terrier (11′) après un excellent centre en retrait de Karl Toko-Ekambi. Trois minutes plus tard, opportuniste, Kylian Mbappé égalise en taclant au second poteau après une tête de Layvin Kurzawa (14′). Les acteurs rentrent au vestiaire sur un score logique d’un but partout.



L’entame de la seconde période est à l’avantage des Lyonnais. Les Parisiens ne se montrent même jamais dangereux jusqu’au tournant du match qui intervient peu après l’heure de jeu. Fernando Marçal est expulsé après un deuxième carton jaune après une main dans la surface qui semblait pourtant involontaire (61′). Double sanction. Neymar ne se fait pas prier et transforme le penalty.



Durant les trente dernières minutes, le PSG a déroulé en ne laissant aucune chance aux Lyonnais. Kylian Mbappé (70′, 92′) et Pablo Sarabia (82′) ont scellé le sort de la rencontre. Les hommes de Rudi Garcia devront vite relever la tête dès dimanche, face à Lille, dans une rencontre très importante dans la course au podium.