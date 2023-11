Coupe de France : des chocs pour le 7e tour

Le tirage au sort du 7e tour de la coupe de France a réservé des chocs pour les équipes de la région. Ce sera l’occasion de retrouver les formations de Ligue 2 qui vont faire leur entrée en lice dans cette compétition.



Le FCVB recevra Grenoble le week-end du 18 novembre, Lyon La Duchère, de son côté, sera opposé à Bastia, Bourgoin se déplacera sur le terrain de Cannes, Saint-Etienne ira à Bourg-Péronnas.

Coupe de France

Les affiches du septième tour… pic.twitter.com/3MZE6BpaWG — District Lyon Rhône Football (@DistrictRhone) November 1, 2023

Les matchs du 7e tour :

AS Cannes – FC Bourgoin Jallieu

Bourg-en-Bresse – AS Saint-Etienne

Roannais Foot 42-Nîmes Olympique

FC Chaponnay-Marennes – Hyères FC

FC Seyssins – Le Puy Foot 43 Auvergne

Lyon La Duchère-SC Bastia

FC Villefranche Beaujolais-Grenoble Foot 38

Roche St Genest (R2) – AS Saint-Priest (N3)

FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N3) – AS Domérat (R1)

Hauts Lyonnais (N3) – CS Neuville (R1)