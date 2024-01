Coupe de France : Dijon féminin cartonne Bastiais et se qualifie pour les 8es

Dijon FCO féminin n’a pas fait dans la dentelle ce dimanche lors des 16es de finale de la Coupe de France ! Les Bourguignonnes ont cartonné Bastiais sur le score de 10-0 avec notamment un triplé de Jedlinska ou encore un doublé de Terchoun. Les Dijonnaises poursuivent ainsi leur aventure en Coupe de France avec le secret espoir d’y figurer le plus longtemps possible. Elles devront en tout cas dès ce samedi 20 janvier se remettre la tête au championnat avec un déplacement sur la pelouse du LOSC à 14 heures 30, et la nécessité de prendre trois points face à un concurrent direct pour le maintien.