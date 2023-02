Coupe de France : Dijon se qualifie dans la douleur contre Antibes

La JDA Dijon s’est sortie du piège tendu par les Sharks ce mardi à Antibes (89-85 a.p.). Les Dijonnais sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Les hommes de Nenad Markovic auront souffert jusqu’au bout. Toujours sans David Holston blessé au doigt, la JDA a parfois manqué d’inspiration en attaque. Les Sharks auraient pu y croire. Emmenés par Temidayo Yussuf (14 points, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 14 d’évaluation) et Xavier Pollard (15 points et 5 rebonds) en grande forme.

Tout s’est finalement joué dans les dernières minutes. Le pensionnaire de Betclic Élite ne s’est pas précipité et a égalisé à 19 secondes du buzzer par Gavin Ware. La dernière possession était dans les mains des Antibois mais les Bourguignons, très hauts sur le terrain, ont intercepté le ballon sur la remise en jeu. La balle de match était donc de leur côté mais ils n’ont pas concrétisé cette énorme opportunité.

En prolongations, les deux effectifs se sont rendus coup pour coup sur le parquet. Finalement, la JDA Dijon a eu le dernier mot ce qui leur permet de décroché leur billet pour le Top 8 de la Coupe de France qui se déroulera à Trélazé au mois de mars.

Il faudra montrer un autre visage à Saint-Étienne lors de la Leaders cup sous peine d’être éliminé prématurément. Les hommes de Nenad Markovic y affronteront Limoges pour leur entrée en lice vendredi.