Coupe de France : l’ASVEL renverse Cholet et file en demi-finale

Menés de 5 points dans les dernières minutes, les Villeurbannais se sont finalement imposés ce samedi soir (85-79) contre Cholet à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France qui se déroulent ce week-end à l’Arena Loire de Trélazé. Les joueurs de T.J. Parker affrontent Strasbourg ce dimanche après-midi (17h) en demi-finale.



A noter que le duo Nando De Colo-Dee Bost a été étincelant en marquant plus de la moitié des points de l’équipe (45). Le Français a inscrit 27 points, pris 5 rebonds et délivré 4 passes décisives alors que le Bulgare a marqué 18 points en ajoutant 2 rebonds et 3 passes décisives à sa ligne de statistiques.