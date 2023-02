Coupe de France : l’ASVEL s’est qualifiée sur le fil

A l’Astroballe, l’ASVEL recevait de Roanne à l’occasion des huitièmes de finale de la coupe de France. Une rencontre remportée par les Villeurbanais, malgré 21 pertes de balle et une avance de 18 points dans le 3e quart temps, les hommes de TJ Parker se sont imposés sur le fil. Score final 89 à 88 pour l’ASVEL, qui se qualifie donc pour les quarts de finale.

Prochain match ce vendredi pour l’ASVEL face à Boulogne-Levallois, à l’occasion des quarts de finale de la Leaders Cup.

Charles Kahudi : “On a gagné, on passe au prochain tour c’était l’objectif. On était à plus 18 et on n’a pas su tenir l’écart. On sait un peu arrêter de jouer contre une équipe de Roanne qui a un jeu plutôt offensif. Ils commençaient à mettre des shoot qu’ils ne mettaient pas avant et à partir de là on s’est fait peur. En deuxième mi-temps ils marquent 22 et 26 points, c’était trop”.