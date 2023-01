Coupe de France : le Groupama Stadium accueillera le match Chambéry SF / OL

Le match entre Chambéry et l’OL en 16e de finale de Coupe de France aura finalement lieu le 21 janvier au Groupama stadium.



Le club lyonnais met à disposition de l’équipe de Savoie, le stade afin de proposer un meilleur accueil aux deux équipes et aux supporters.



Selon le club lyonnais, “L’Olympique Lyonnais et Chambéry Savoie Foot, partenaires historiques à travers le Réseau Sport Excellence depuis 2012, ont décidé d’un commun accord que la rencontre se déroulera à Décines. (…) Le Chambéry Savoie Foot restera le club recevant. “

Une communication concernant l’ouverture de la billetterie arrivera très prochainement.