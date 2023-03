Coupe de France : le rêve brisé de l’OM contre Annecy (2-2, 6-7 tab)

Dans un stade Vélodrome acquis à sa cause, l’Olympique de Marseille recevait l’un des trois pensionnaires de Ligue 2 encore en course en Coupe de France, ce mercredi soir, lors des quarts de finale de l’épreuve. Le FC Annecy, qui s’est qualifié pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, s’avançait en terres phocéennes en victime expiatoire, face à des Olympiens en quête d’un sacre en Coupe de France depuis 1989.

Dans une enceinte quasi à guichets fermés, où près de 63 000 spectateurs étaient amassés, nouveau record pour un quart de finale, les Marseillais étaient les grands favoris de cette confrontation, eux qui avaient époustouflés la France du football au tour précédent en éliminant le Paris Saint-Germain (2-1) au terme d’une grosse prestation. Un costume de favori qui a peut-être apporté un peu de suffisance aux Phocéens, qui l’ont payé très cher devant leur public…

L’OM s’incline et quitte la Coupe de France.

Moins fringuants face à ce club de Ligue 2 que contre le leader de Ligue 1, les hommes d’Igor Tudor, qui n’avait pas fait énormément tourner son onze, ont eu la possession mais ne se sont pas créés beaucoup d’occasions en première période. Souvent signalés hors-jeu, les Marseillais ont dû attendre la demi-heure de jeu pour faire la différence par le biais de Jordan Veretout (29′, 1-0). Un but et une frappe de Malinovskyi sur la transversale (41′) ont fait office de seules vraies occasions pour l’OM lors du premier acte.

Devant à la pause sans réellement forcer, face à une équipe qui n’a pas eu la moindre opportunité, l’OM a pourtant été surpris lors du second acte. Au terme d’un raid solitaire, Sahi est parvenu à égaliser d’une frappe à ras de terre (52′, 1-1), puis Mouanga a offert l’avantage aux siens quelques instants plus tard d’une tête sur corner (59′, 1-2). Deux buts en forme de coup de massue derrière la tête des Olympiens, qui ont longtemps buté sur une défense prête à tout pour conserver cette avance.

Une défense dont Thomas Callens, le gardien, fut le héros. Un héros d’abord chanceux, sur la tête de Mbemba qui trouva le poteau (72′). Puis un héros décisif sur le penalty d’Alexis Sanchez qu’il repoussa (85′). Un héros ensuite malheureux sur ce but concédé au bout du temps additionnel sur un centre-tir improbable du jeune Mughe (90+6′, 2-2). Mais un héros finalement grandiose lors de la séance des tirs-au-but, qui remit son équipe à flot après la première tentative manquée par Kashi en détournant celle de Tavares, puis en observant Balerdi envoyer à côté la dernière chance olympienne… (2-2, 6-7 tab).

Les Marseillais n’ont plus que leurs yeux pour pleurer, eux qui voient leur rêve de titre s’évaporer. De son côté, Annecy a créé l’exploit et donne rendez-vous à l’OL, à Nantes et à Toulouse en demi-finales. Mais qui aurait pu l’imaginer ?

