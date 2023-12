Coupe de France : le tirage au sort a eu lieu pour les clubs de la Loire

On connaît le tirage au sort des 32e de finale de la coupe de France.



Feurs accueillera Saint-Priest et Le Puy se déplacera sur le terrain de Lyon – La Duchère en début d’année.



Le tirage a également réservé un choc entre Lens et Monaco. Le PSG défiera Revel, un des petits poucets, Toulouse, tenant du titre, ira à Chambéry. Les matchs auront lieu le week-end du 6 et 7 janvier.



Un mot de la coupe de France féminine

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de France féminine a également eu lieu ce lundi soir. Saint-Etienne se déplacera à Toulouse club de D3, L’OL, tenant du titre, affrontera Montpellier. Les rencontres auront lieu le week-end du 14 janvier 2024.