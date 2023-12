Coupe de France : le tirage au sort a eu lieu pour les clubs de la région

On connaît le tirage au sort des 32e de finale de la coupe de France.



Dans la région, Sochaux sera opposé à Lorient, à noter que le vainqueur du match entre Louhans-Cuiseaux et Cosne sera opposé au FC Rouen en début d’année.



Le tirage a également réservé un choc entre Lens et Monaco. Le PSG défiera Revel, un des petits poucets, Toulouse, tenant du titre, ira à Chambéry (N3) et l’OL affrontera Pontarlier. Les matchs auront lieu le week-end du 6 et 7 janvier.



Un mot de la coupe de France féminine



Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de France féminine a également eu lieu ce lundi soir. L’OL, tenant du titre, affrontera Montpellier. Autre affiche à suivre Bastia, qui demandera à jouer son match face à Dijon, à Furiani.

Les rencontres auront lieu le week-end du 14 janvier 2024.