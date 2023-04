Coupe de France : les équipes féminine et masculine s’inclinent en finale

L’ASVEL et l’ASVEL féminin se sont inclinés en finale de la Coupe de France de basket ce samedi à l’Accor Hotel Arena de Bercy. Malgré un excellent dernier quart-temps, les Lionnes ont perdu face à Basket Landes (71-64). Les joueurs de T.J. Parker se sont quant à eux largement inclinés face à Monaco (90-70).



Cela aurait pu être un doublé historique après celui de 2019 en championnat, mais finalement aucune des deux équipes rhodaniennes ne repart avec un titre ce samedi. Et ces deux défaites ne soulèvent aucune contestation. Les deux formations n’ont tout simplement pas été à la hauteur de ce rendez-vous.



A l’approche des play-offs en championnat, l’ASVEL et l’ASVEL féminin devront donc relever la tête et performer pour aller chercher un ou deux nouveaux titres nationaux pour le club.