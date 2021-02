Coupe de France : les yeux vers les 32es de finale pour Saint-Priest et Vénissieux

Après les éliminations de Villefranche et Limonest, il ne reste donc plus que deux clubs amateurs du Rhône engagés en Coupe de France : le FC Vénissieux (Régional 1) et l’AS Saint-Priest (National 2).

Le premier a réalisé un authentique exploit dimanche dernier sur la pelouse de Thonon Evian. Menés 2-0 à la mi-temps, les Vénissians ont complètement inversé la tendance et se sont imposés 3-2 sur le fil grâce notamment à un but du capitaine, Nidal Guelbi.

Un sentiment s’impose à l’aube de disputer un huitième tour de Coupe de France historique contre Annecy (National) ce samedi (13h30) : le bonheur de jouer des grandes affiches. Trois divisions séparent les deux formations, mais Vénissieux veut y croire, à commencer par son coach adjoint, Rémi Voisard.

Rémi Voisard, entraîneur adjoint du FC Vénissieux

De son côté, l’AS Saint-Priest continue son petit bonhomme de chemin. Après avoir sorti l’équipe de Seynod (0-2) et le FC Rhône Vallées (0-2), les hommes de Lionel Bah défient le GFA Rumilly-Vallières.

L’ASSP évolue comme le GFA dans le championnat National 2. Une opposition plus qu’équilibrée pour le club rhodanien, qui pourra compter sur son capitaine, arrivé en 2015, Mickaël Fourtier. Le défenseur central de 30 ans sera d’ailleurs l’un des premiers supporters de Vénissieux, club dans lequel il a évolué dans le passé.

Mickaël Fourtier, capitaine de l’AS Saint-Priest

Pour Saint-Priest, le coup d’envoi sera donné ce dimanche, également à 13h30. Une place en 32e de finale est en jeu. Ce sera également contre une équipe amateure en cas de qualification. Voici la nouveauté de cette Coupe de France 2021, marquée évidemment par la pandémie de coronavirus.

Un rêve de petit poucet. Saint-Priest (N2) et Vénissieux (R1) seront fixés ce week-end. Reste à voir si la magie de la Coupe sera dans le Rhône…

Le programme du FC Vénissieux et de l’AS Saint-Priest

Samedi 13 février : FC Vénissieux – FC Annecy (13h30)

Dimanche 14 février : GFA Rumilly-Vallières – AS Saint-Priest (13h30)