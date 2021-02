Coupe de France : l’OL rejoint les 16es après son large succès contre Ajaccio

Dans une rencontre à sens unique, l’Olympique Lyonnais s’est qualifié ce mardi soir pour les 16es de finale de la Coupe de France en s’imposant (5-1) contre l’AC Ajaccio. L’OL peut sereinement se replonger dans le championnat avec la réception de Montpellier ce samedi soir (21h).



Après l’ouverture du score de Memphis Depay sur une passe décisive d’Islam Slimani (10′), l’Algérien double la mise à la 22e minute sur une offrande de Mattia De Sciglio. Deux minutes plus tard, bien lancé dans la profondeur par Bruno Guimaraes, Maxwel Cornet aggrave le score (24′). À quelques minutes de la pause, Rayan Cherki inscrit son premier but de la saison sur la deuxième passe décisive de la soirée offerte par Islam Slimani. 4-0 à la mi-temps.



Dans une deuxième période logiquement moins rythmée, Houssem Aouar obtient un penalty en fin de match (78′) et se charge de le transformer. La réduction du score des Corses est anecdotique (90′). L’OL s’impose (5-1) contre l’ACA et rejoint les 16es de finale de la Coupe de France.