Coupe de France : l’OL rejoint les quarts de finale dans la douleur

L’Olympique Lyonnais s’est qualifié ce jeudi soir pour les quarts de finale de la Coupe de France après un succès au bout du suspense (2-2, 4-5 après tirs aux buts) face au Red Star (club de National).



Alors que l’OL semblait maîtriser la rencontre en seconde période, les joueurs de Rudi Garcia n’ont pas réussi à tuer le match en inscrivant un 3e but. Pourtant, après l’ouverture du score de Lucas Paqueta (28′) et le but du break inscrit par Memphis Depay (45′), Lyon a eu de nombreuses opportunités pour finir le travail.



Mais les Lyonnais ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. Le Red Star en a profité pour revenir à hauteur des Lyonnais en seconde mi-temps. Le club de Saint-Ouen a réalisé une énorme prestation. Heureusement pour l’OL, la séance de tirs aux buts a tourné en leur faveur. Tous les joueurs lyonnais ont parfaitement tiré leurs penaltys. Julian Pollersbeck a quant à lui stoppé la tentative de Diego Michel.



L’OL rejoint donc les quarts de finale de la compétition, avant de recevoir Angers dimanche soir (21h) à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1.

