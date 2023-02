Coupe de France : OM-PSG, un huitième de finale loin d’être Classique

L’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir (21h10),au Vélodrome, en 8e de finale de la Coupe de France. Un Classique qui s’annonce haut en couleurs entre les deux rivaux qui visent le Stade de France en fin de saison et ont l’occasion de se jauger à quelques semaines d’un affrontement crucial en championnat.

Battus par Nice (1-3), dimanche soir, en clôture de la 22e journée de Ligue 1, les Marseillais vont livrer un match test devant son public. Une victoire face à l’ogre parisien enverrait un vrai message à la France du football sur le potentiel de cette équipe et revigorerait les hommes d’Igor Tudor après ce faux pas, eux qui restaient jusque-là sur une belle dynamique.

Apparus moins fringuants et plus fébriles face aux Aiglons, les Marseillais vont tenter de retrouver des certitudes face aux Franciliens et tenteront de surfer sur une éventuelle qualification pour se remettre d’aplomb. Mais une défaite contre Paris, en plus de la déception de perdre face à l’ennemi, pourrait apporter son lot d’interrogations et risquerait d’enrayer la machine.

Côté parisien, le moral est loin d’être au beau fixe. L’absence pour plusieurs semaines de Kylian Mbappé, selon les dires du club, a fait un naître un brin d’inquiétude, notamment en vue du match de la semaine prochaine contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Cette perte prétendue de son homme providentiel poussera-t-elle Christophe Galtier à ménager certaines de ses stars lors de ce choc à Marseille, pour éviter d’autres blessures, alors que le niveau réel du PSG pose en même temps des questions depuis la reprise ?

L’enjeu de cette rencontre et l’importance récente de cette confrontation devrait pousser le coach du PSG à utiliser l’ensemble de ses forces pour obtenir une place en quarts de finale, car une élimination parisienne ne ferait qu’accroître les critiques et qu’accumuler les doutes sur le véritable niveau de cette équipe et la force de ce collectif en l’absence de l’international français.

Cet OM – PSG, qui opposera en match à élimination direct les deux meilleures équipes de notre championnat, revêt un véritable enjeux sur le plan purement sportif et sera peut-être la confrontation la plus intéressante entre ces deux clubs depuis l’arrivée du Qatar à la tête du club de la capitale.

OM – PSG, une rencontre à suivre ce mercredi, dès 21h10, en direct et en intégralité sur Tonic Radio Avignon et Tonic Radio Marseille avec Yvon Marcellin aux commentaires.