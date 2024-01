Coupe de France : on connaît le tirage au sort complet des 8es de finale

Les 16es de finales ont eu lieu ce week-end et on connaît désormais les affiches du prochain tour. Ce dimanche, Paris Lille, Le Havre et Strasbourg ont tenu leur rang alors que Toulouse, champion en titre, prend la porte contre Rouen. Sochaux, de son côté, a fait sensation en venant à bout de Reims. À noter l’exploit du petit poucet de la compétition, Saint-Priest (N3), qui fait chuter Romorantin (N2).



En 8e de finale, l’OGC Nice affrontera le vainqueur de Feignies-Aulnoye – Montpellier, tandis que les Parisiens seront opposés aux Stade Brestois, Strasbourg affrontera Le Havre. Le Puy, club de N2, jouera contre Laval, un club de Ligue 2.

Saint-Priest jouera contre Valenciennes un club de Ligue 2, Sochaux sera opposé à Rennes qui vient tout juste de faire tomber les Phocéens aux tirs au but. Lyon fera face à Lille et Rouen affrontera l’ASM.

Les affiches des 8èmes de finale

Le vainqueur de Feignies-Aulnoye (N2) – Montpellier (L1) affrontera l’OGC Nice (L1)

Le PSG de Luis Henrique (L1) jouera contre Brest (L1)

Le Puy Foot (N2) tombe face à Laval (L2)

Strasbourg (L1) contre Le Havre (L1)

Saint-Priest (N3) affrontera Valenciennes (L2)

Sochaux (N) contre le Stade Rennais (L1)

Lyon (L1) pour un choc de Ligue 1 contre Lille (L1)

Rouen (N) jouera face à l’AS Monaco (L1)

Le 𝘁𝗶𝗿𝗮𝗴𝗲 𝗮𝘂 𝘀𝗼𝗿𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝟴𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de #CoupeDeFrance a rendu son verdict 🙌



Satisfaits ? 👀😄 pic.twitter.com/TBvQeTiHdI — Coupe de France (@coupedefrance) January 21, 2024

A.B