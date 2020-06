Coupe de la Ligue : la date de la finale PSG-OL enfin fixée !

Le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, a confirmé la date retenue pour la finale de Coupe de la Ligue. L’OL a rendez-vous avec le PSG le 31 juillet prochain.



La date est notée sur les agendas des supporters lyonnais. La Fédération française de football a confirmé la date qui circulait ces dernières semaines. En cas de victoire, l’OL pourrait disputer une compétition européenne, à savoir la Ligue Europa.



La Coupe de France pour le 24 juillet



La finale de la Coupe de France entre Paris et Saint-Etienne a également sa date. Le 24 juillet, soit une semaine plus tôt que la finale PSG-OL. Pour le moment, 5 000 supporters sont autorisés à assister aux deux rencontres. Noël Le Graët espère gonfler de 30 % ce chiffre d’ici la date butoir.



La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, assure se tenir “pour le moment à la jauge des 5 000 personnes“. Le 11 juillet, une clause de revoyure évaluera la situation sanitaire, et se prononcera sur l’accueil supplémentaire ou non de supporters.