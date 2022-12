Coupe des champions : le LOU s’incline de peu face aux Blue Bulls

Le LOU s’est incliné ce samedi soir en Afrique du Sud face aux Blue Bulls (42-36) à l’occasion de la 1e journée de la Coupe des champions. Dépassés en première période, les Lyonnais ont réagi juste avant la pause, avant de poursuivre leurs efforts en seconde période. Insuffisant pour l’emporter, mais les joueurs de Xavier Garbajosa rentrent à Lyon avec un double bonus (offensif et défensif).



Les cinq essais lyonnais ont été inscrits par Arno Botha (29′ et 49′), Liam Coltman (38′), Ethan Dumortier (44′) et Kyle Godwin (75′).

🏉 𝗨𝗻𝗲 𝗱é𝗳𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗯𝗼𝗻𝘂𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗟𝗢𝗨 !



Au terme d'un match fou, le LOU Rugby s'incline mais ramène tout de même les bonus offensifs (4 essais) et défensif (- de 7pts d'écarts) de ce match à Prétoria !#LaForceduLOU#LaMeute pic.twitter.com/E8yH0YMwLR — LOU Rugby (@LeLOURugby) December 10, 2022