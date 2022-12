Coupe du Monde 2022 : la France défie la Pologne en huitièmes de finale (16h)

L’équipe de France affronte la Pologne, ce dimanche après-midi (à 16h), au stade Al-Thumama, à l’occasion du troisième match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde qui se tient actuellement au Qatar.

Premiers de leur poule, les Bleus, qui ont remporté deux matches avec leur équipe type mais restent sur une défaite contre la Tunisie (1-0) avec une formation complètement remaniée, vont défier une équipe qui a terminé deuxième de son groupe derrière l’Argentine mais sans convaincre, avec un bilan d’une victoire, d’un nul et d’une défaite et des prestations souvent insipides.

Mais tout est possible sur un match à élimination directe et si les hommes de Didier Deschamps souhaitent aller plus loin, il leur faudra prendre le meilleur sur cette équipe emmenée par le buteur du FC Barcelone, capitaine de la sélection polonaise, Robert Lewandowski.

Le vainqueur de cette confrontation se hissera en quarts de finale et affrontera l’équipe victorieuse du duel opposant l’Angleterre au Sénégal, rencontre prévue ce dimanche soir (20h).