Coupe du Monde 2022 : l’Argentine sacrée face à la France dans une finale exceptionnelle

L’Argentine a remporté son troisième sacre mondial ce dimanche au stade de Lusail (Qatar) en finale de la Coupe du Monde face à la France (3-3, 4-2 après tirs au but). Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont livrés un duel épique pour cette troisième étoile.



Menés 2-0 pendant 80 minutes avec des buts argentins inscrits par Lionel Messi (23′ sur penalty) et Angel Di Maria (36′), les Bleus ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à hauteur des joueurs de Lionel Scaloni pour arracher la prolongation grâce à Kylian Mbappé (80′ et 81′). En prolongation, Lionel Messi redonne l’avantage à l’Albiceleste (108′), avant l’égalisation de Kylian Mbappé sur penalty (118′).



Malgré une dernière occasion monstrueuse pour Randal Kolo Muani (120+3′), la séance de tirs au but est inévitable. Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni manquent leurs tentatives respectives et l’Argentine ne tremble pas. Les Sud-Américains sont champions du monde pour la troisième fois de leur histoire.

Au terme d'une finale complètement folle, l'Equipe de France s'incline aux tirs au but face à l'Argentine.



Ce magnifique parcours s'arrête si près du but…



🇦🇷🇫🇷 | #ARGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/SkVpYqlKj9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022