Coupe du monde 2022 : l’équipe de France démarre bien face à l’Australie

À l’occasion de son premier match du mondial, l’équipe de France s’est largement imposée 4-1 face à l’Australie. Les buteurs français sont Adrien Rabiot, Olivier Giroud à deux reprises, ainsi que Kylian Mbappé. Les joueurs de Didier Deschamps se sont fait peur en encaissant l’ouverture du score après neuf minute de jeu, mais ils ont su faire preuve de résilience pour revenir dans la partie et largement remporter la partie contre un adversaire bien plus faible et largement à leur portée.

Avec ses deux buts, Olivier Giroud a égalé le record de réalisations inscrites en équipe de France de Thierry Henry, tous les deux étant désormais à 51 buts. Désormais, le prochain match aura lieu ce samedi 26 novembre à 17h face au Danemark avec déjà une qualification possible en cas de victoire.