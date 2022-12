Coupe du Monde 2022 : les Bleus ont rendez-vous avec l’histoire en finale face à l’Argentine

L’équipe de France de football a l’occasion de décrocher une troisième étoile ce dimanche (16h, heure française) au stade de Lusail (Qatar) en finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine de Lionel Messi. Les Bleus pourraient être la troisième nation de l’histoire a remporté deux Mondiaux de suite après l’Italie (1934-1938) et le Brésil (1958-1962).



L’Argentine est en tête dans l’historique des confrontations entre les deux pays (6 victoires, 3 nuls, 3 défaites), mais reste sur une défaite (4-3) en 2018 dans une rencontre historique. Les deux joueurs à suivre dans cette finale seront sans aucun doute Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les deux joueurs du PSG ont inscrit 5 buts dans cette compétition et se disputeront le titre de meilleur buteur du tournoi.