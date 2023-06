Coupe du monde de rugby 2023 à Lyon, des animations pleins la ville

En septembre, la France accueille la 10e édition de la Coupe du monde de rugby. Du 8 septembre au 28 octobre, la France sera remplie d’animations et d’événements, notamment à Lyon, qui va accueillir plusieurs matchs !

En effet, 5 matchs de la coupe seront joués au Groupama Stadium. La ville prévoit pour l’occasion des activités sportives et culturelles ainsi que des ateliers et de nombreux événements dans tout Lyon. La place Bellecour fera office de figure centrale.

Un village Rugby sera installé, l’entrée sera gratuite pour tous et 5 000 personnes en simultané pourront être accueillies à l’intérieur. À l’intérieur se trouveront des animations sportives, festives, culturelles et éducatives. Des stands seront présents et les pays qui viendront jouer à Lyon seront mis en lumière.

Ainsi de 10h à 20h, les mercredis et les week-ends, vous pourrez profiter de cet espace ainsi que de 12h à 20h la semaine.

Selon les résultats de l’Équipe de France, la ville retransmettra dès les phases finales les matchs des Bleus à Gerland au Palais des Sports, gratuitement.

Pour rappel, Lyon accueillera les All Blacks ! Les champions du monde ont choisi Lyon comme « camp de base » et arriveront à Gerland le 1er septembre.