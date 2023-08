Coupe du monde de rugby : les Lyonnais Baptiste Couilloud et Romain Taofifenua retenus

Selon les informations de nos confrères du Progrès, alors que la liste des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde de rugby en France sera dévoilée ce lundi dans le journal de 13 heures sur TF1 par le sélectionneur Fabien Galthié, les deux joueurs du LOU Rugby Baptiste Couilloud et Romain Taofifenua feront partie de l’aventure. Cependant, Dylan Cretin, Ethan Dumortier, Sebastien Taofifenua et Demba Bamba ne disputeront pas la plus belle des compétitions et devraient tous les quatre être mis à disposition du club rhodanien, même s’ils pourraient être appelés en cas de blessure.