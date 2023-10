Coupe du monde de rugby : pour le XV de France, le jour J c’est aujourd’hui !

C’est le grand jour pour les fans du XV de France. Le quart de finale entre les Bleus et l’Afrique du sud c’est aujourd’hui à 21h au stade de France. Antoine Dupont sera bel et bien titulaire. Le match sera diffusé au Palais des sports de Gerland et à la fan zone du LOU, mais cette dernière est déjà complète depuis plusieurs jours. Si les Bleus l’emportent ils retrouveront le vainqueur du match Angleterre Fidji en demi finale.