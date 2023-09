Coupe du Monde de rugby : tout ce qui se passe à Saint-Étienne

La Coupe du Monde de rugby débute ce vendredi 8 septembre, avec France-Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture. Pour l’occasion, la ville de Saint-Étienne ouvre un village rugby dès ce vendredi à 17h, au parc François-Mitterrand. Jusqu’au 1er octobre, cette fan zone sera gratuite et ouverte à tous afin de suivre la compétition. Un écran géant a été installé, ainsi que 4 buvettes et 6 food trucks.



En plus de la fan zone, 4 matchs se joueront au stade Geoffroy-Guichard. Dès ce samedi 9 septembre, le stade accueillera Italie-Namibie, puis, le 17 septembre, ce sera Australie Fidji, le 22 septembre, Argentine-Samoa, et pour finir, le premier octobre, ce sera au tour d’Australie-Portugal.

Pour rappel, l’équipe australienne, une des prétendantes à la victoire suprême, est installée à Saint-Étienne.