Coupe du Monde féminine : la France bat le Panama et termine première de son groupe (6-3)

L’équipe de France féminine s’est qualifiée, ce mercredi, pour les huitièmes de finale de la la Coupe du Monde en Australie après avoir battu le Panama (6-3) au Sydney Football Stadium. La France termine première du groupe F devant la Jamaïque, qui a créé une immense surprise en se qualifiant grâce à un match nul (0-0) face au Brésil.

Menées au score suite à un sublime coup franc de Marta Cox, les Bleues ont inversé la tendance en égalisant via un but contre-son-camp de Deysire Salazar, avant de prendre l’avantage suite à un doublé de Kadidiatou Diani. Celle-ci allait même inscrire un triplé en seconde période, alors que la France avait marqué un autre but avant la pause par le biais de Le Garrec. Et si le Panama revint au score par la suite sur un pénalty de Pinzon et un but de Cedeño, la France, dans le temps additionnel, scella le sort du match grâce à Vicky Becho.