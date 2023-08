L’Espagne et le Japon ont validé leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine, ce samedi, en battant respectivement la Suisse (1-5) et la Norvège (3-1). Au tour suivant, l’Espagne affrontera le vainqueur du huitième de finale entre l’Afrique du Sud et les Pays-Bas, tandis que le Japon défiera la Suède ou les États-Unis.