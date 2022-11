Coupe du monde : l’Angleterre déroule, les Pays-Bas débutent bien, États-Unis et Pays de Galles se neutralisent

Alors que ce lundi 21 novembre marquait la deuxième journée de la Coupe du monde 2022 qui se déroule au Qatar, trois matches ont eu lieu. Le premier a vu l’Angleterre atomiser l’Iran sur les score de 6-2. Un score fleuve pour l’équipe dirigée par Gary Southgate qui ne pouvait pas mieux démarrer sa compétition. Après cela, le choc de cette 2e journée opposait les Pays-Bas au Sénégal. Et ce sont les Oranjes qui l’ont emporté grâce à deux buts inscrits en fin de partie laissant la table de marque à 2-0. Enfin, en cours de soirée, les Etats-Unis et le Pays de Galles n’ont pas su se départager et ont terminé la partie sur un score nul (1-1). Rejoints en fin de match, les Américains peuvent avoir des regrets.