Coupure de la ligne ferroviaire Chagny-Nevers jusqu’au 16 février

A partir de ce lundi et jusqu’au 16 février 2024, des travaux massifs de modernisation seront réalisés sur la ligne entre Nevers et Chagny.

Un investissement conséquent à la hauteur de l’ampleur des travaux pour la Bourgogne-Franche-Comté. Il s’agit d’ailleurs la plus importante opération de travaux réalisés sur le territoire depuis la construction des lignes à grande vitesse.



À l’issue des travaux, renouvellement de 121 km de voies sera effectué mais aussi le remplacement du pont-rail d’Etang-sur-Aroux, ainsi que la mise en accessibilité des gares de Decize et Montchanin.



La SNCF met en place des cars de substitution. Les cars s’arrêteront devant les gares. Quant aux billets et abonnements de trains, ils seront valables pour emprunter ces cars.