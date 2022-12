Coupure, délestage… Quelles mesures en cas de pénurie d’électricité ?

Le gouvernement anticipe d’éventuelles coupures de courant.



Elisabeth Borne a adressé une circulaire aux préfets, pour expliquer les démarches à suivre.



On saura la veille à 17h, quelle zones seront concernées. Pas plus de 2h de coupures et les sites prioritaires comme les hôpitaux et les commissariat seront épargnés par les délestages. Cette technique a pour objectif d’éviter une perte de contrôle du système électrique.

Le délestage est prévu pour que l’électricité soit coupée pendant les périodes de pics de consommation, c’est-à-dire le matin entre 8 heures et 13 heures et le soir entre 18 heures et 20 heures. Le délestage n’est pas permis le week-end, que très rarement le soir après 20 heures et jamais la nuit, sauf dans une situation exceptionnelle.