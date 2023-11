Courses de la Vente des vins des Hospices de Beaune : quatre parrains d’exception annoncés

Alors que la 163e Vente des vins des Hospices de Beaune va avoir lieu ce samedi 17 et dimanche 18 novembre, des évènements sportifs sont organisés en amont de ce rendez-vous devenu incontournable. Et alors que Thierry Lhermitte sera le parrain de la vente, quatre parrains d’exception ont également été annoncés pour ce qui concerne les courses. Les parrains seront ainsi Michaël Llodra, ancien tennisman professionnel, Denis Brognart, célèbre présentateur télé, Gaël Goeffroy, vice-champion du monde para athlétisme et Denis Chevrot, triathlète français non moins célèbre.