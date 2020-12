Couvre-feu, fermeture prolongée des lieux culturels, Noël… Les nouvelles annonces du gouvernement

Le gouvernement a tranché ce jeudi soir au sujet de l’allègement du confinement. Le Premier ministre Jean Castex a notamment annoncé la mise en place d’un couvre-feu de 20h à 6h dès mardi, sauf pour le soir du 24 décembre. Les lieux accueillant du public (établissements culturels, stades…) resteront fermés jusqu’au 4 janvier prochain.



Les autres principales mesures :



– l’attestation de déplacement ne sera plus utilisée entre 6h et 20h, mais une nouvelle attestation sera mise en place pour le couvre-feu

– les règles pour les lieux de culte ne seront pas assouplies

– pas de dérogation au couvre-feu le soir du nouvel an

– les déplacements inter-régions possibles dès le 15 décembre