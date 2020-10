Couvre-feu : Jean Castex détaille les mesures

Alors qu’Emmanuel Macron a dévoilé de nouvelles mesures ce mercredi soir lors de son intervention, c’est le premier ministre Jean Castex qui a détaillé le dispositif. Il était accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, du ministre de l’Economie Bruno Le Maire, de la ministre du Travail Élisabeth Borne et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

La France est placé en état d’urgence sanitaire. Il entrera en vigueur vendredi à minuit, pour une durée de 4 semaines minimum.

Les métropoles de Lyon, Grenoble et Saint Etienne sont concernées par le couvre-feu.

Certains déplacements resteront autorisés:

pour des raisons de santé (se rendre à l’hopital, à la pharmacie de garde)

pour des motifs professionnels comme le travail de nuit

pour prendre train ou un avion qui part ou qui arrive après 21 heures (il faudra pouvoir, le cas échéan montrer un billet)

voir un proche en situation de dépendance

sortir son animal de compagnie à proximité du domicile.

12 000 policiers et gendarmes seront chargés de faire respecter la mesure. Une amende de 135 euros s’appliquera en cas de non respect de ce couvre-feu et jusqu’à 6 mois d’emprisonnement 3750 euros en cas de récidive. L’attestation est disponible sur le site du gouvernement

Les fêtes privées interdites

Sur l’ensemble du territoire certaines règles s’appliquent. Les fêtes privées comme les mariages et les soirées étudiantes seront interdites lorsqu’elles se tiennent dans des salles de fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public.

Tous les restaurants devront appliquer le protocole sanitaire renforcé, la règle d’un siège sur 2 dans tous les lieux où l’on est assis.



Les changements au travail

Il est désormais demandé aux entreprises de définir un nombre de jour minimal de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. La ministre du Travail demande également d’étaler les horaires d’arrivée et de départ sur le lieu de travail. Jean Castex a lui évoqué 2 à 3 jours de télétravail dans l’administration.

Un renforcement, une simplification et l’élargissement du Fonds de solidarité

Concernant l’économie, Bruno Le Maire a annoncé le renforcement, la simplification et l’élargissement du Fonds de solidarité. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui sont installées dans les zones de couvre-feu et qui ont perdu 50% de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019 pourront bénéficier d’une aide allant jusqu’à 500 euros, et cela, pendant toute la durée du couvre feu. Pour les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, «nous leur avons l’aide du Fonds de solidarité qui va jusqu’à 10 000 euros par mois, dès lors qu’elles subissent une perte de d’affaires non plus de 70%, mais de 50%.»

Toutes les entreprises fermées administrativement bénéficieront d’une exonération totale de leurs cotisations sociales patronales jusqu’à la fin du couvre feu.» «Les prêts garantis par l’Etat, qui étaient disponibles jusqu’au 31 décembre de cette année, 2020, seront désormais accessibles jusqu’au 30 juin 2021. Les prêts directs de l’État pour les entreprises les plus en difficulté seront aussi prolongés jusqu’à cette date.

Le premier ministre évoque 200.000 places de formation en plus, 26.500 places dans les formations insérantes ainsi que la création de 300.000 parcours et contrats d’insertion. Jean Castex rappelle qu’une prime de 150 euros sera accordée aux bénéficiaires du RSA, plus la somme de 100 euros par enfant. “Cela concernera 4,4 millions de foyers”, précise Jean Castex.

Jean Castex annonce que la deuxième hausse de salaires prévue par le Ségur de la Santé est avancée “avant la fin de l’année 2020”