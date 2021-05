Covid-19 : 100 à 150 000 postes à pourvoir dans la restauration pour le déconfinement

Le 19 mai prochain est prévue la réouverture des restaurants. Cependant, les patrons peinent à boucler le recrutement de leurs équipes. Après des mois d’arrêt, de nombreux salariés ont quitté le secteur. L’UMIH, estime même qu’il y a entre 100 000 et 150 000 postes à pourvoir.

Une main-d’œuvre nécessaire

En effet, après les confinements, la main-d’œuvre dans la restauration manque à l’appel. Les restaurateurs ont en tête le 9 juin prochain où les jauges des terrasses ne seront plus d’actualité et où ils auront besoin de salariés pour les salles à 50% fermant à 23h.

Thierry Fontaine, le patron du syndicat de la restauration et de l’hôtellerie dans le Rhône, explique que les salariés ont quitté le métier parce qu’ils ne voyaient pas “le bout du tunnel” et sont donc partis ailleurs. Il ajoute que de nouvelles candidatures arrivent mais qu’il faudra encore les former sur le long terme afin “que le métier perdure et que la qualité de service soit au rendez-vous“.