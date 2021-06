Covid-19 : 228 classes fermées dans l’académie de Lyon

D’après les données arrêtées à ce jeudi (13h), ce sont 228 classes qui étaient fermées dans l’académie de Lyon à cause du Covid-19. Pour rappel, les modalités prévoient depuis le 26 avril dernier la fermeture d’une classe à partir d’un cas positif au coronavirus, et ce, qu’importe le niveau scolaire (primaire, collège et lycée).



Un chiffre légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière où 244 classes étaient fermées. Sur près de 638 000 élèves, seulement 61 d’entre eux ont été confirmés positifs au virus sur les sept derniers jours, alors que des cas de Covid-19 ont été enregistrés chez cinq enseignants sur la même période.



Du côté des données concernant les tests salivaires pour les élèves et le personnel des établissements, 48 778 tests ont été proposés et 20 389 ont été réalisés (0,13% de tests positifs) du mardi 25 mai au lundi 31 mai 2021.



À noter qu’aucun établissement scolaire n’a été fermé en Loire, dans l’Ain et dans le Rhône.