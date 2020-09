Covid-19 : 3 classes fermées à Villefranche

Moins d’une semaine après la rentrée, un certain nombre de cas de coronavirus ont été détectés dans des écoles de Villefranche. 3 classes d’établissements scolaires situés en calade ont été fermées pour des cas de Covid 19.

Dans le détail, un élève de CE2 de l’école élémentaire Armand Chouffet a été testé positif au Covid-19. Sur décision de l’Agence Régionale de la Santé, la classe a été fermée. Tous les élèves de la classe et leur enseignant ont été placés en quarantaine. Les services de la Ville ont procédé le jour même, dès la fin de matinée, à la désinfection du restaurant scolaire.

Un nouveau cas de Covid-19 a été confirmé pour un élève scolarisé en CE2 à l’école élémentaire Albert Dumontet. Une nouvelle fois, sur décision de l’Agence Régionale de la Santé, la classe a été fermée. Tous les élèves de la classe, leur enseignant, la directrice de l’école, la cantinière et deux agents périscolaires ont été placés en quarantaine.

Et puis un autre cas positif au Covid-19 a été détecté chez un élève de grande section scolarisé à l’école maternelle Françoise Dolto, la classe a été fermée. Tous les élèves de la classe, leur enseignant et un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) ont été placés en quarantaine. L’ensemble de l’école, classes, couchettes et salle d’évolution, sont désinfectés ce jour par les services de la Ville.

La quarantaine imposée aux élèves positifs et aux « cas contacts » est appliquée pour une période de 7 jours renouvelables en cas de nouveau test positif. A cette heure, les services de l’État n’ont pas décidé d’une fermeture complète de ces établissements, mais seulement des classes où sont scolarisés les élèves ayant contracté le Covid 19.