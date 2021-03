Covid-19 : AstraZeneca a pu utiliser des données obsolètes dans ses essais cliniques

Alors que ce lundi, le laboratoire AstraZeneca a annoncé que son vaccin est efficace à 80 % et qu’il ne représentait pas de risques, le “National Institute of Allergy and Infectious Diseases” (Institut National des Allergies et des Maladies infectieuses, NIAID) a indiqué qu’AstraZeneca a pu utiliser des données obsolètes dans ses essais cliniques aux Etats-Unis.

Cette agence de santé exprime, dans un communiqué, sa “préoccupation quant au fait qu’AstraZeneca a pu utiliser une information obsolète lors de cet essai, ce qui peut avoir abouti à une estimation incomplète de l’efficacité”.

Les données fournies par le laboratoire suédo-britannique à propos du vaccin AstraZeneca, comme son pourcentage d’efficacité face au coronavirus, seraient alors faussées.

“Nous exhortons la compagnie à travailler avec le Data and safety monitoring board (DSMB, comité de suivi d’essais cliniques), pour évaluer l’efficacité des données et s’assurer que les données les plus précises, les plus récentes et les plus efficaces possibles soient rendues publiques au plus vite”, poursuit la NIAID.

Pour le moment, AstraZeneca n’a pas répondu à ce communiqué.