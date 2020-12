Covid-19 : aucune classe fermée dans l’Académie de Lyon

Selon les derniers chiffres publiés ce vendredi par le ministère de l’Éducation Nationale, aucune fermeture de classe n’était actuellement à déplorer dans l’ensemble de l’académie de Lyon, qui comprend les établissements situés sur les départements de l’Ain, du Rhône et de l’Isère.



La tendance à la baisse des contaminations au coronavirus sur l’ensemble du territoire semble donc être confirmée au niveau de notre académie. Pour rappel, en septembre, 201 classes étaient fermées pour des raisons sanitaires, et 33 à la fin du mois d’octobre.



Mais sur la période récente, sur les 638 000 élèves, seuls 168 auraient été testés positifs à la Covid-19. On retrouve une incidence également très faible chez le personnel éducatif, seulement 15 cas chez les professeurs auraient été enregistrés.