Covid-19 : augmentation du nombre de cas positifs dans le Rhône

Le retour du coronavirus se précise ces derniers jours dans le département du Rhône. Le nombre de cas positifs n’en finit plus d’augmenter. D’autres indicateurs comme le taux d’incidence sont de plus en plus menaçants. Selon Le Progrès, les Hospices Civils de Lyon se prépareraient d’ailleurs déjà à une seconde vague.



12,9% ! C’est le nouveau taux d’incidence (indicateur calculé en fonction du nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) enregistré en semaine 32 dans le Rhône. À titre de comparaison, le précédent taux était de 8,1% la semaine précédente. Cependant, de plus en plus de tests sont réalisés, un facteur qui justifie en partie l’augmentation de certains indicateurs.



Concernant le taux de positivité, il passe de 1 % à 1,6 % dans le département. Même chose au niveau régional où 15 nouveaux clusters ont tété rapporté entre le 3 et le 9 août dernier. Le département du Rhône en dénombre actuellement trois considérés comme actifs.



Le dernier bilan dans le Rhône fait état de 78 hospitalisations, soit une de moins en 24 heures. En réanimation, aucun nouveau patient n’a été admis.