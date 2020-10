Covid-19 : Bruno Bernard demande la mise en place d’un RSA jeune

Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard a réagi après l’allocution d‘Emmanuel Macron ce mercredi soir. Il annonce notamment le lancement d’une campagne de communication, (avec les HCL et le Sytral), pour rappeler l’importance du respect des gestes barrières. Cette campagne sortira dès la fin de la semaine.

Bruno Bernard déclare également veiller à ce que les mesures d’aides spécifiques pour les entreprises des secteurs les plus touchés soient versées. Il souhaite également que l’État se mobilise aux côtés des associations engagées auprès des plus démunis (SDF, mais aussi les jeunes en difficulté). La Métropole pour sa part s’engage à mettre en place de « nouvelles mesures exceptionnelles et notamment d’accompagnement, auprès des associations œuvrant dans les champs de l’aide alimentaire, du paiement des loyers et de l’hébergement d’urgence. Les personnes en situation de précarité sur le territoire, quelle que soit leur situation, ne doivent pas être laissées de côté ; nous mettrons tout en place pour les accompagner au mieux, dans leur quotidien. »



Le président de la Métropole demande une nouvelle fois la mise en place d’un RSA jeune.