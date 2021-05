Déconfinement : ce qui change à partir de ce mercredi

Quelles sont les modalités de réouverture à partir de ce 19 mai ? On vous dit tout. À noter que le couvre-feu passe de 19 à 21h.

Bars et restaurants

Les restaurants, cafés et bars rouvrent leurs terrasses mais seulement à 50 % de leur capacité d’accueil. Les tables ne devront pas accueillir plus de 6 personnes, et les consommateurs devront rester assis. Dans les hôtels, les terrasses des restaurants seront totalement ouvertes, mais seulement en places assises. Seuls les clients de l’établissement pourront accéder à l’intérieur.

Par ailleurs, la jauge des 50% s’applique à partir de 10 tables. Pour les petites terrasses, les professionnels doivent trouver un moyen de séparer les tables.

Commerces

Tous les commerces et marchés intérieurs, même non-essentiels, ont l’autorisation de rouvrir, à condition de réserver une jauge de 8 m² par client. Les marchés de plein-air quant à eux devront respecter 4 m² par client.

Salles de spectacles, cinémas et musées

Les musées, les expositions, les monuments et les bibliothèques devront ouvrir avec une jauge de 8 m² par personne. À partir du 9 juin, les musées pourront accueillir 1 visiteur pour 4m², tandis qu’en juillet, il n’y aura plus de jauge si la situation sanitaire le permet.

Les festivals doivent se tenir en plein-air uniquement, et les spectateurs doivent rester assis. Une jauge restreindra la capacité d’accueil à 35 % et 1 000 personnes maximum.

Les cinémas, salles de spectacles, salles des fêtes, salles polyvalentes, chapiteaux etc. rouvriront mais devront respecter une capacité d’accueil réduite à 35 % maximum avec 800 spectateurs.

Sports en plein-air

Les lieux sportifs de plein-air devront être réservés aux pratiquants prioritaires (les mineurs en milieu scolaire, en périscolaire et les activités extrascolaires).

Les piscines et salles de sport ne sont accessibles qu’aux pratiquants prioritaires. Le public doit être limité à 35 % de la capacité d’accueil, et pas plus de 800 spectateurs.

La pratique sportive en extérieur est autorisée si vous ne dépassez pas 10 personnes et à condition qu’il s’agisse d’une pratique sportive sans contact.

Cérémonies, mariages, funérailles

Les cérémonies religieuses et les mariages en mairie sont limitées à une capacité d’accueil d’un siège sur trois. Les cérémonies funéraires en extérieur ne pourront pas rassembler plus de 50 personnes.