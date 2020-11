Covid-19 : découvrez les recommandations sur le futur vaccin

C’est un plan en “5 étapes consécutives” concernant la future campagne de vaccination à la Covid-19 que la Haute Autorité de Santé (HAS) prescrit.

Ce plan tente apparemment de répondre de manière structurée à la crise sanitaire, en adaptant les prévisions d’approvisionnement du vaccin aux populations les plus vulnérables.

Ainsi sont ciblés en priorité dans la phase 1 les résidents des EHPAD ainsi que les personnels de santé qui les côtoient dans ces établissements et dans les services de soins palliatifs des hôpitaux.

Ensuite, dans la phase 2 de cette campagne de vaccination viendrait le reste des personnes âgées de 75 ans et plus, les personnes âgées de 65 à 74 ans avec des facteurs aggravants dits comorbidité (troubles respiratoires, diabètes), et les professionnels de santé de plus de 50 ans ou avec facteurs aggravants.

La phase 3 concerne tout le reste de la population de plus de 50 ans ainsi que les plus jeunes ayant des facteurs aggravants.



La phase 4 vise les personnes fortement exposées par leur métier ou leur milieu : SDF, résidents des hôpitaux psychiatres.

Et enfin dans la phase 5, toutes les personnes entre 18 et 50 ans sans comorbidité.