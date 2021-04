Covid-19 : “des attaques informatiques” perturbent l’enseignement à distance

Premier jour d’école à la maison et début des problèmes. Alors que 12 700 000 élèves, de la maternelle au lycée, ne vont pas en classe et doivent travailler à domicile cette semaine, de nombreuses pannes touchent les différentes plateformes numériques mises en place par les régions et l’Education nationale.



Le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a évoqué la situation du site “Ma classe à la maison“, qui regroupe trois plateformes pédagogiques. Selon le ministre, elles sont visées ce mardi par une cyberattaque nuisant à leur fonctionnement. “Vous avez des attaques informatiques. C’est le cas de ce qu’il se passe pour le Cned ce matin où vous avez des attaques informatiques, apparemment venues de l’étranger pour (…) empêcher les serveurs de fonctionner. Le travail technique est en train d’être fait pour rétablir cela. Fort heureusement, cela ne touche pas tout le monde partout”, a détaillé Jean-Michel Blanquer.