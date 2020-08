COVID-19 : des dépistages gratuits autour des métros et des gares lyonnaises

Depuis ce lundi des centres de dépistages ont été mis en place autour des stations de métro, tram et gares SNCF.



L’expérimentation commence à Vaise et à Vénissieux, aux terminus de la ligne D, avant d’être proposés dans divers lieux de l’agglomération. Toute personne pourra savoir si elle est porteuse ou non du Covid-19 après un test gratuit de type PCR. Le résultat sera connu sous 4 jours maximum.



L’objectif est de réaliser 3000 tests dès cette semaine (entre 400 et 600 par jour). Le dispositif sera expérimenté 15 jours, mais devrait durer un mois au total.

Lundi 31 août et mardi 1er septembre de 11h à 19h

Gare de Vaise

Gare de Vénissieux

Mercredi 2 et jeudi 3 septembre de 11h à 19h

Gare d’Oullins

Charpennes

Vendredi 4 et lundi 7 septembre de 11h à 19h

Hôtel de Ville Louis Pradel

Vaulx-en-Velin La Soie

Mardi 8 et mercredi 9 septembre de 11h à 19h

Laurent Bonnevay

Jean Macé

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre de 11h à 19h

Parilly

Hôtel de Ville Bron

Lundi 14 septembre de 11h à 19h

Cuire