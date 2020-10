Covid-19 : des médecins de la région appellent à la prudence

Des médecins de la région lancent un appel à la prudence face à la situation sanitaire. Plus 95% des lits sont désormais occupés au sein du service de réanimation à Edouard Herriot. Olivier Claris, Président de la Commission Médicale d’Etablissement des Hospices Civils de Lyon déclare dans cet appel “accueillir chaque jour un déferlement de patients atteints de la Covid-19 dans nos cabinets et nos hôpitaux. Nous constatons chaque jour la fatigue et l’inquiétude de nos collègues et des équipes paramédicales malgré leur engagement et leur volonté de faire face.”



Le médecin insiste sur la gravité de la situation et indique ne pas avoir “besoin de polémiques sur les mesures gouvernementales ; nous n’avons pas besoin de clivages et de propos haineux qui sèment le doute dans l’esprit de nos concitoyens ; nous n’avons pas besoin de tribunes bien-pensantes opposant indûment la liberté et la science et qui remettent en cause la plus élémentaire des valeurs humaines : se protéger et protéger les siens.”

Malgré les impacts difficiles des mesures de protection, les médecins demandent aux Français de respecter les mesures de protection et les gestes barrière.