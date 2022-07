Covid-19 : des « niveaux élevés » de contaminations attendus cet été en Europe par l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré jeudi à l’AFP qu’elle s’attendait à « des niveaux élevés » de contaminations au Covid-19 cet été en Europe.

Une grande partie des pays européens affichent une hausse du nombre de cas de Covid ces dernières semaines, notamment due à plus grande contagiosité du sous-variant Omicron BA.5, dont les symptômes durent plus longtemps.

L’OMS Europe a dénombré près de 500 000 cas quotidiens cette semaine et le nombre de morts quotidiens est d’environ 500.

L’OMS recommande l’isolement en cas de symptômes respiratoires, le port du masque dans les endroits fréquentés et la vaccination la plus large possible.